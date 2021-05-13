13 May 2021 20:55
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News Code: 84328566
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General Bageri: Güç dengesi Filistin’inn yararına değişmiştir

General Bageri: Güç dengesi Filistin’inn yararına değişmiştir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, Siyonist rejimin Filistin’deki son cinayetlerini mahkum ederek, siyonistlerin İslami direnişin hışım ateşinde yanacaklarını söyledi.

General Bageri mesajında Siyonistleri cinayetlerinin İslam ümmetinin üzüntüsüne sebep olduğunu belirterek, bu cinayetlerin mazlum Filistin’in direnişinin artmasına ve nihai zafer için güçlenmesine sebep olacağını belirtti.

Filistin halkı ve Müslüman milletlerin bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşme hainliğini unutmayacaklarını ifade eden General Bageri, Müslümanlar, İslam devletleri, bölgesel ve uluslararası kurumların Filistin meselesini İslam dünyasının ortak meselesi olarak benimseyip bu yönde Müslümanların birleşmesini istedi.

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