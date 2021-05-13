Ruhani: Tüm gruplar seçimlere katılmalılar

Ruhani, bazı milli projelerin açılış töreninde yaptığı açılamada, İran halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, gelecek ay düzenlenecek seçimin iyi ve yüksek katılımlı seçim olmasını temenni ederek, seçimlerde ahlak kurallarının uygulanmasını istedi.

11 ve 12. Hükümetlerin son yüzyıldaki İran tarihinin en zor şartlarında görev yaptığını ifade eden Ruhani, son 3.5 yılın çok zor dönemler olduğunu ABD’nin ekonomik savaşının devam ettiğini ve diğer ülkelerin de ABD’ye teslim olarak yanında yer aldığını belirtti.

Tüm cinayetlerin sebebinin Trump ve ABD yönetimi olduğunu ifade eden Ruhani, bu cinayetlerin dillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zor dönemlerin geride bırakıldığını tüm zorluklara rağmen İran’ın geçen seneki ihracatının 40 milyar doları aştığını belirten Ruhani, zorlukların sebebinin doğru tespit ve söylenmesi gerektiğini yoksa tanrı ve tarih katında sorumlu olunacağını söyledi.

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2012