13 May 2021 10:28
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News Code: 84328215
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Ruhani, İslam ülkelerinin Ramazan Bayramını kutladı

Ruhani, İslam ülkelerinin Ramazan Bayramını kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği tebrik mesajlarında Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ruhani mesajında İslam ülkelerinin iradesi ve çabası ile dünya Müslümanları arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğini belirtti.

Ramazan Bayramının insanların fıtratına dönüş bayramı olduğunu ifade eden Ruhani, bu bayramın bereketi sayesinde tüm dünyada Korona hastalığının kontrol edilmesi temennisinde bulundu.

Bugün İran genelinde sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlenen Ramazan Bayramı Namazlarına milyonlarca kişi katıldı.

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