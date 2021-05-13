13 May 2021 10:20
Journalist ID: 1942
News Code: 84328204
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İran genelinde Ramazan Bayramı Namazları kılındı

İran genelinde Ramazan Bayramı Namazları kılındı

Tahran, IRNA- Ramazan ayının tamamlanması ile İran genelindeki tüm kentlerde ve kasabalarda sağlık protokolleri çerçevesinde Ramazan Bayramı Namazları kılındı.

 İran kentleri bu sabah erken saatlerden itibaren camilere akın edenlere şahit oldu.

Bugün bir çok Müslüman ülkede Ramazan Bayramı ilan edilmiştir.  

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