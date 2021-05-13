İran genelinde Ramazan Bayramı Namazları kılındı

Tahran, IRNA- Ramazan ayının tamamlanması ile İran genelindeki tüm kentlerde ve kasabalarda sağlık protokolleri çerçevesinde Ramazan Bayramı Namazları kılındı.

İran kentleri bu sabah erken saatlerden itibaren camilere akın edenlere şahit oldu. Bugün bir çok Müslüman ülkede Ramazan Bayramı ilan edilmiştir. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012