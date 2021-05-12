Zarif: Siyonist rejimin demir kubbe iddiaları yalandı

Suriye’de mukim Filistinli grupların liderleri ile görüşen Zarif, Siyonist rejimin özellikle Mescidi Aksa’da yaptıkları vahşete tüm dünyanın şahit olunduğunu söyledi.

Siyonist rejimin cinayetleri ve bu cinayetler karşısında Filstinli kadın ve erkeklerin cesaretleri ve direniş grupların kahramanca yanıtları ile Demir Kubbe’nin nüfuz dilmez iddiasının büyük bir yalan olduğunun ispatlandığını söyledi.

Zarif, bu olayların Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin Filistin aleyhine ve İslam Ümmeti aleyhine olduğunu da gösterdiğini belirtti.

Zarif, ‘’ Biz geçen günlerde Türkiye ve diğer bazı İslam ülkeleri ile birlikte uluslararası camianın bu konuda daha hassas olmasına çalıştık, umarın BM Genel Kurulu’nda bu konuda hareketlilik yaratabiliriz. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Filistin halkının yanında duruyoruz ve bunun için bedel ödüyoruz, Suriye’de Filistin direnişi yanında durmasının bedelini ödüyordur. ‘’ dedi.

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2012