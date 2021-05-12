13. Cumhurbaşkanlığı seçim adayları kayıt işlemlerinin ikinci günü devam etti

Bugünün sonunda dün ile birlikte 130 kişinin adaylık başvurusu yaptılar.

Bugün adaylık başvurusu yapanların içinde eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski petrol bakanı Rüstem Kasımi de bulunmaktadır.

Dün de bazı tanınmış simalar adaylık için başvuruda bulundular. Başvuranlar arasında eski bakanlar ve bürokratlar da bulunmaktadır.

15 Mayıs 1400 Cumartesi gününe kadar devam edecek kayıt işlemleri sırasında adaylardan istenen şartlar arasında İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yönetici ve becerikli, iyi bir sicile sahip, güvenilirliği, dindarlığı ve İran İslam Cumhuriyeti ilkelerine ve ülkenin resmi dinine olan inancına bağlı olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Kayıtların bitiminin ardından adayların gerekli şartlara sahip olup olmayacağı Koruyucular Konseyi'nce incelenecek. Onaylananların isimleri ise 26-27 Mayıs tarihlerinde nihai seçim adayları olarak açıklanacak.

3 Erkin başkan yardımcıları, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ile Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyeleri, İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi müdürü, resmi kurum ve kuruluşlar ile ulusal düzeyde resmi olmayan kamu kurumları başkanları, tümgeneral ve üstü rütbeli Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Komutanları, İslami Azad Üniversitesi Rektörü, nüfusu iki milyonu aşan il ve ilçelerin vali ve belediye başkanları gibi pozisyonlarda görev yapmış olanlar, aday olarak seçimlerde kayıt yaptırabilirler.

Adaylar için şartlardan biri, en az 40, en fazla 75 yaşında olmak.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 6. kent, kır ve göçebe konseyleri seçimi, halkın oy sandıklarına gitmesi ve oy kullanması ile yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi (dört yılda bir), İslami Şura Meclisi milletvekili seçimi (dört yılda bir), Liderlik Uzmanlar Meclisi üyelerinin seçimi (sekiz yılda bir) ve kent ve köy konseyleri seçimi (dört yılda bir) dahil olmak üzere dört alanda seçim yapma istatistiklerinin incelenmesi sonucu, geçtiğimiz 42 yıllık Devrim boyunca halkın siyasal katılım kültürüne yakından tanıklık edebiliriz.

Krona ile ilgili duruma değinen ve bazılarının seçimlerin ertelenme olasılığına ilişkin söylentilerine değinen İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Örf, 'Hükümet ve İçişleri Bakanlığı'nın seçimleri erteleme planları yok ve seçimler muhakkak 18 Haziran günü gerçekleşecek' dedi.

Tüm sağlık kurallarına uyulacağını kaydeden Örf, 'Mümkünse açık havada veya yüksek tavanlı ve uygun havalandırmalı güvenli ortamlarda yaklaşık 70 bin sandık kurulacak' diye belirtti.

Şu anda İranlı siyasi partiler ve gruplar, tercih ettikleri adayları belirlemek için son çalışmalarını yürütüyor. Seçimler ve yasal süreçler yapıldıktan sonra İran'ın yeni hükümeti bu yılın Ağustos ayında resmen kurulacak.

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2012