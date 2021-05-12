Zarif: Suriye devleti ve milletini radikalizm ve terörizm karşısında destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile görüşen Zarif, Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde Şam’ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran’ın Suriye’ye verdiği desteğe vurgu yaptı.

Zarif, Suriye hükümetinin ABD ekonomik terörizmi karşısındaki başarılerinin memnuniyet verdiği olduğunu ifade ederek, ekonomik terörizmin tıp alanına da sıçradığını ve İran ile Suriye halkını aşılardan mahrum bıraktığını söyledi.

Miktad da İran’ın ülkesine verdiği desteklere teşekkür ederek, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği yapılmasına vurgu yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012