Ruhani: Terörist saldırıların amacı Afganistan’ın zayıflatmaktır

Ruhani, İran açısından Afganistan güvenliğinin İran güvenliği olduğunu belirterek, İran’ın ilkesel politikasının Afgan halkı görüşü ve hükümetinin yönlendirmesi ille barış sürecine destek olduğunu belirtti.

İran’ın Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması için yardıma hazır olduğunu ifade eden Ruhani, ABD’nin Taliban ile politikasında kendi sorunlarını çözme peşinde olduğunu ve Afgan halkı ve devletinin kaygılarını gözetmediğini söyledi.

BM’nin Afganistan barış sürecinde daha aktif rol almasının büyük güçlerin tek taraflı politikalarının önlenmesinde etkili olacağını ifade eden Ruhani, İran’ın bu yönde yardıma hazır olduğunu söyledi.

Gani de terörist saldırının şeytani bir eylem olduğunu belirterek, İran’ın ülkesinin dost ve kardeş ülkesi olduğunu ve her zaman ve her şartta Afgan halkı ve hükümetinin yanında yer aldığını söyledi.

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2012