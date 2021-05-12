Zarif, Cumhurbaşkanı Esad ile göüştü

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, her düzeyde istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi ve ayrıca ekonomik düzey başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede, Suriye’deki on durum ve bölgede terörle mücadele sürecinin devamını engelleyen ve istikrarsızlığa neden olan yasadışı güçlerin varlığının yanı sıra Anayasa Tartışma Komitesi de dahil olmak üzere siyasi alandaki gelişmeleri ele aldılar.

Görüşmelerde ayrıca bölgedeki durumdaki gelişmelere, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik son saldırısına ve Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına da değinildi.

Zarif, Cumhurbaşkanı Esad’a İran nükleer dosyasındaki gelişmeler, bunun etrafında yürütülen müzakerelerin detayları ve bu müzakerelerin ilerlemesini engellemeyi amaçlayan bazı tarafların oynadığı sabotaj rolü hakkında bilgi verdi.

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2012