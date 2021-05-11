11 May 2021 23:31
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News Code: 84326531
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Ayetullah Hamenei herkesin Siyonistlerin cinayetlerini mahkum etmesini istedi

Ayetullah Hamenei herkesin Siyonistlerin cinayetlerini mahkum etmesini istedi

Tahran, IRNA- İslam İnkılbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonistlerin Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin’deki cinayetlerinin dünyanın gözü önünde yapıldığını ve herkesin bunları mahkum ederek görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüşen Ayetullah Hamenei, Afganistan ve Filistin’de vuku bulan esef verici olayları mahkum ederek, Afganistan’da genç kızları şehit edenleri lanetledi.

Ayetullah Hamenei, Filistin milletinin uyanışı, azmi ve direnişini takdir ederek, ‘’ Siyonistler zorbalık dilinden başka bir şey anlamıyorlar bundan dolayı Filistinliler güç ve direnişlerini artırarak canileri teslim etmeye ve vahşice eylemlerini durdurmaya mecbur etmeliler. ‘’ dedi.

Öğrenci birliklerinin ülke için büyük fırsat olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, gençlerin Korona ile mücadelede, uluslararası konularda varlığı, Kabil üniversitesindeki patlama, Yemen, Filistin konularında, FATF konusu ve diğer konularda görüş ve faaliyetlerinin alkışa değer olduğunu belirtti.

Demokrasi ve ülke yetkililerinin halk tarafından seçilmesinin önemli olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, halkın yüksek oranda seçime katılımının seçilecek hükümetin gücünde etkili olacağını ayrıca üllkenin güvenlik, önleyici gücünde de etkili olduğunu söyledi.

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