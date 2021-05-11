Genelkurmay Başkanı'ndan İslam ülkelerindeki meslektaşlarına Ramazan Bayramı tebriği

Ramazan Bayramı arifesinde, İslam ülkeleri Genelkurmau Başkanları ve Savunma Bakanlarına yönelik mesaj yayınlanan General Bakıri, 'Ramazan Bayramı'nı size, silahlı kuvvetlerdeki komutanlara, hükümetinize ve dost ve müslüman halkınıza tebrik ederim' ifadesini kullandı.

General Bakıri mesajında şu ifadelere yer verdi:

'İslam dünyası, korona virüsüne ve emperyalizmin bölücü komplolarına uğradığı mevcut zor durumu, kutsal Peygamberimiz Hz. Muhammed'in asil öğretilerine dayanarak aşabilir. İslam öğretileri, müslüman milletlerin çıkarlarına hizmet etmiştir ve edecektir.

Bu büyük ve ışıltılı bayramın nimetleri ışığında, İslam ümmetinin dayanışma ve birlik ile mutluluk ve refah dolu parlak bir geleceğe kucak açması umulmaktadır.

Saygıdeğer sizin ve silahlı kuvvetlerinizin başarısını ve sağlığını Yüce Allah'tan diliyorum'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish