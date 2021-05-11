İran'da gaz kondensatı üretim kapasitesi arttı

Gaz kondensatı ülkenin gaz rafinerilerindeki yan ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. Rafinaj ve petrokimya endüstrilerinde yem olarak kullanılan bu ürünler yüksek değere sahiptir.

Halihazırda İran'da, gaz rafinerilerinde tedarik edilen kaynaklar dikkate alınarak, günde yaklaşık 550 bin varil gaz kondensatı üretilmekte ve tedarik edilmektedir. Bunların çoğu doğrudan ihraç edilmektedir ve 2021 yılında gaz kondensatı üretim kapasitesinin günlük 1.3 milyon varile çıkması bekleniyor.

Bu ürün, modern ve güncel teknoloji kullanılarak ayrıştırılan, ileri teknoloji benzin ve yakıt üretiminde kullanılan zengin ve pahalı kondenatlardan biridir.

Ülkedeki yeni arıtma ve etan ayırma projelerinden yararlanılarak bu ürünlerin daha kaliteli üretilmesi sağlanmaktadır.

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