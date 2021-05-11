Viyana müzakereleriyle ilgili herhangi bir karar, üst düzey yetkililerce verilir

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Rabii, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılması alanında ve sahte sorunların çözümü ve ilişkileri genişletmek için bölgesel ve komşu dostluklar düzeyinde aktif diplomasisi iyi ilerliyor' diye belirtti.

IŞİD'in Afganistan'da kız çocuklarını şehit ettiğine değinen Rabii, 'İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve halkı, bu yasta Afganistan İslam Cumhuriyeti halkı ile hükümetinin yanında yer alıyor' diye konuştu.

İran'ın bu cinayetler karşısında sessiz kalamayaağının altını çizen Rabii, 'Bugün hem Siyonizm imajında ​​hem de IŞİD imajında ​​şiddet ve terör yolunu kapatmanın en iyi yolu bölgesel işbirliğini güçlendirmektir' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan görüşmelerine de değinen Rabii, 'Hükümetteki özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sonuç alınana kadar devam edecek. Müzakere sürecini olumlu değerlendiriyoruz.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının kaydının başladığına dikkati çeken Rabii, 'İran hükümeti, seçimlere maksimum katılım ve halkın tam ve eksiksiz varlığına inanıyor ve hepimiz azami oyu olan bir hükümeti seçmeye çalışmalıyız' diye ekledi.

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