Sorena 2020'nin en iyi 10 robotu arasında yer aldı

Cumhurbaşkanlığın Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı tarafından Salı günü yayınlanan bir habere göre, İran, robotik bilgi ve teknoloji geliştirebilen ülkelerden biri ve yerli teknoloji aktivistleri bu yönde büyük adımlar atmıştır.

Teknolojiye sahip ve gelişmiş ülkeler için robot üretmenin önemi o kadar büyük ki, otorite, gelişme ve ilerlemenin sembolü olarak anılır. İran, Sorena insansı robotunu üreterek bu alandaki kabiliyetini göstermeyi başardı.

Sorena-4, 14 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanlığın Bilim ve Teknoloji Yardımcılığın Başkan Yardımcısı Sorena Sattari'nin katıımıyla 4. nesil İran İnsansı Robotu unvanı ile açıklandı.

Bu robot, 2019 yılında Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliği (IEEE) tarafından değerlendirildi ve yakın zamanda Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) tarafından 2020'nin en iyi 10 insansı robotundan biri olarak seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın desteğiyle bir ulusal teknolojik proje olarak tasarlanıp uygulanan Sorena-4 insansı robot, saatte 0.7 kilometre yürüyüş yapabilme ve metni konuşmaya çevirebilme gücün sahip.

Tamamen İran ürünü olan bu robot, Tahran Üniversitesi'nde İranlı uzmanlar tarafından tasarlanmış ve şimdiye kadar dört versiyonun tanıtımı gerçeklemiştir.

170 santimetre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki Sorena-4, derhal U dönüşü yapabilir. Ayrıca farklı yönlere çevrim içi olarak geri vites hareket etme kabiliyetini elinde bulunduruyor.

Düz olmayan bir yüzey üzerinde hareket edebilen ve sorun çıktığında dengesini sağlayabilen Sorena-4, şutlamak, el sıkışmak, saygı duruşunda bulunmak ve eşyaları kaldırma gibi özelliklere de sahip.