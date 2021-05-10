İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Kudüs ile ilgili görüştüler

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu Kudüs ve işgal altındaki topraklarda cereyan eden son gelişmeleri inceledir.

İki dışişleri bakanı BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumunda işgalci siyonistlerle ilgili bir karar alınmaması durumunda taraflar BM Genel Kurul araçları ve İslam İşbirliği Örgütü İcra Kurulu vasıtası ile konunun gündeme alınması hususunda karara vardı.

Taraflar bu hususta iki ülkenin daha yakın temas alinde olması yönünde anlaştı.

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2012