11 May 2021 01:25
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News Code: 84325227
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Zarif, İran’ın Kerbela konsolosluğuna saldıranların belirtilmesi gereğine vurgu yaptı

Zarif, İran’ın Kerbela konsolosluğuna saldıranların belirtilmesi gereğine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Kerbela konsolosluğuna yapılan saldırıya değinerek, saldırganların belirlenmesi ve Irak hükümeti ve kolluk kuvvetlerinin ciddiyeti ile bu kabil olayların tekrarlanmaması için vurgu yaptı.

Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti.

Zarif, Irak hükümetinin diplomatik mekanların korunması yönündeki görevi ve Viyana konvansiyonu çerçevesindeki görevlerini hatırlatarak, saldırı ile ilgili İran itirazını Hüseyin’e iletti.

Irak Dışişleri Bakanı da olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, ülkesinin taahhütlerine bağlı olduğuna vurgu yaptı ve koruma işlemlerinin daha sıkılaştırılacağını söyledi.

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