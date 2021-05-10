Zarif, İran’ın Kerbela konsolosluğuna saldıranların belirtilmesi gereğine vurgu yaptı

Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti.

Zarif, Irak hükümetinin diplomatik mekanların korunması yönündeki görevi ve Viyana konvansiyonu çerçevesindeki görevlerini hatırlatarak, saldırı ile ilgili İran itirazını Hüseyin’e iletti.

Irak Dışişleri Bakanı da olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, ülkesinin taahhütlerine bağlı olduğuna vurgu yaptı ve koruma işlemlerinin daha sıkılaştırılacağını söyledi.

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2012