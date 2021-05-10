Ruhani: Şehitler ve aileleri ülkenin simgeleri ve manevi sermayesidir

Viyana’da cereyan eden nükleer müzakerelere değinen Ruhani, ‘’ Bugün dünya güçleri ile haklarımız için ve ülkemizin stratejik menfaatleri için görüşmeler yapıyoruz ve kimse diplomasinin ön safındaki müzakerecileri zayıflatamaz. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Milletin komplolar karşısında, zalimce ambargolar ve düşmanın ekonomik savaşı karşısında direnişi ile ABD dahil tüm dünya azami baskı politikasının yenildiği sonucuna varmışlardır ve kendilerinin kanunlar dönme, taahhütlerini yerine getirme, ambargoları kaldırmak ve KOEP’in tam uygulamasından başka yol olmadığı sonucuna varmıştır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Eğer İran düşmanları özellikle Amerikalılar şehadet ve isar kültürünü algılayabilselerdi hiçbir zaman İran’ı tehdit etmezlerdi bundan dolayı biz değerlerimizi ve ilkelerimizi koruyarak dünya kamuoyunu etkilemeliyiz ve bu hedef dünya ile görüşmeler yapmakla sağlanabilir. ‘’ dedi.

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2012