İran'dan Kaynak adlı kısa film, Amerikan Brooklyn Film Festivali'nde yarışacak

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Muctaba Purabdullah'ın üstlendiği Kaynak adlı kısa film, 24. Brooklyn Film Festivali'nde yarışmaktadır.

Bu film yarışma bölümünde 91 ülkeden 2595 film arasından seçilmiştir ve bu festivalin bu döneminde İran sinemasının tek temsilcisidir.

Brooklyn Festivali her yıl fiziksel olarak düzenlenir, ancak bu yıl korona salgının özel koşulları nedeniyle 4 - 13 Haziran tarihleri ​​arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Bu filmin uluslararası dağıtımı Azade Mesihzade yönetimindeki AtoZinema şirketi tarafından yapılmaktadır.

Kaynak daha önce 37. Tahran Kısa Film Festivali'nde eleştirmenler tarafından değerlendirilmiş ve en iyi senaryo kategorisinde ödüle aday gösterilmişti.

Bu Kısa filmin hikayesinin özeti şu şekilde: Abolfazl ve Mesud'un eğlencelerinden biri, binalarının çatısındaki su kaynağında gizlice yüzmektir taki bir kez bu konumda Muhammed ile karşı karşıya kalırlar.