General Hacızade: Savunma sistemlerinde birçok ilerleme kaydettik

Hatemü'l-Enbiya Hava Savunma Üssü'nün yeni komutanının tanıtım töreninde konuşan General Hacızade, hava savunma sistemleri alanındaki başarılara değinerek, 'Radar, füze ve elektronik harp sistemleri dahil hava savunma sistemlerinin araştırma ve geliştirmesi konusunda yıllar içinde pek çok ilerleme kaydettik ve bugün sonuca ulaştık' diye belirtti.

Bu sistemlerin kullanımının çok hassas bir komuta ve kontrol gerektirdiğini ifade eden General Hacızade, 'Bu bir saldırı işinden farklı bir savunma işidir ve hangi yoldan geleceğini belirleyen düşmandır. Doğal olarak bu sistemleri kullanan komuta kontrol sisteminin bir karmaşıklığı var' diye konuştu.

Hacızade, 'Yani bugün, geçmişte tanık olduğumuz birkaç aşamada, bu kontrol komutu gelişti ve bugün bu alanda daha fazla değişime tanık oluyoruz ve sistemleri kullanırken, belki de geçmişte var olan eksiklikler azaltılacaktır. Bu üs (ortak hava savunma üssü) Ordunun ve DMO'nun üssüdür. Bu, DMO güçlerinin de Ordu'daki kardeşleriyle birlikte ülkenin bu sayısız sistemini birbirlerinin yardımıyla yönetmeleri gerektiği anlamına geliyor' diye ekledi.

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