10 May 2021 00:07
Journalist ID: 2394
News Code: 84323864
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Merkez Bankası Başkanı:

İran, bankacılık sektörüne uygulanan ambargonun tamemen kaldırılması çağrısında bulundu

İran, bankacılık sektörüne uygulanan ambargonun tamemen kaldırılması çağrısında bulundu

Tahran,İRNA-Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, İran'ın nükleer müzakereler sırasında bankacılık sektörüne uygulanan yaptırımların kesin bir şekilde kaldırılması çağrısında bulundu.

İran Merkez Bankası, Pazar günü, Hemmati'nin açıklamalarının "Bloomberg Network" medyasına cevaben yazılı mektubunda’Hemmati, ‘Merkez bankası, İran bankaları, SWIFT sisteminin ve ve yabancı bankalar arasındaki tüm finansal transferler üzerinde uygulanan ambargoların kaldırılmasını doğrulanmalıdır’dedi.

Merkez Bankası Başkanı, bu bankanın bir dizi yetkilisinin, yasağın kaldırılması gerçeğinden (anlaşma) emin olmak için doğrudan müzakerelere katıldığını belirtti.

Hemmeti, Merkez Bankası'nın ülkedeki yaptırımların kaldırıldığından emin olmak için kendi yöntemine sahip olduğunu kaydederek, müzakerelerin seyri konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

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