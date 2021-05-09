İran, bankacılık sektörüne uygulanan ambargonun tamemen kaldırılması çağrısında bulundu

İran Merkez Bankası, Pazar günü, Hemmati'nin açıklamalarının "Bloomberg Network" medyasına cevaben yazılı mektubunda’Hemmati, ‘Merkez bankası, İran bankaları, SWIFT sisteminin ve ve yabancı bankalar arasındaki tüm finansal transferler üzerinde uygulanan ambargoların kaldırılmasını doğrulanmalıdır’dedi.

Merkez Bankası Başkanı, bu bankanın bir dizi yetkilisinin, yasağın kaldırılması gerçeğinden (anlaşma) emin olmak için doğrudan müzakerelere katıldığını belirtti.

Hemmeti, Merkez Bankası'nın ülkedeki yaptırımların kaldırıldığından emin olmak için kendi yöntemine sahip olduğunu kaydederek, müzakerelerin seyri konusunda iyimser olduğunu vurguladı.