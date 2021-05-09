Tebriz-İzmir uçak seferleri başlayacak

Azeri, gazetecilere verdiği demetçe seferlerin 5 Haziran'dan itibaren başlayacağını beirterek İzmir-Tebriz seferlerinin her Cuma Türk Hava Yolları tarafından yaoılacağını ifade etti.

Azeri,Bu uçuş Cuma günleri 3: 30'da Tebriz Havalimanı'na inecek ve 4: 45'te Tebriz'den İzmir'e hareket edecek.

Azeri,Azari, Tebriz Havalimanı'ndaki diğer dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak 'Ramazan ayından sonra bu havalimanından her hafta İstanbul'a 11 sefer düzenlenecek'dedi.

Azeri,'Korona salgını öncesinde Tebriz havalimanından Bakü'ye uçuşlar da mevcuttu, ancak şimdi bu uçuşlar korona salgınının neden olduğu koşullar nedeniyle iptal edildi.Ancak bu uçuşu yeniden kurmaya çalışıyoruz'diye belirtti..



