Zarif: Herkes vatansız IŞİD'lilere karşı ortamı daraltsın

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'İslam'a ve insanlığa yabancı olan IŞİD tekfircilerinin mazlum kurbanları olan masum ve oruç tutan kızların yasını tutuyoruz' diye belirtti.

Zarif, 'İslam'a ve Afganistan'a gönül veren herkesin kardeş kırmayı sona erdirme ve ortamı vatansız IŞİD'lilere karşı daraltma vakti gelmiştir' diye ekledi.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 30'da, Hazara Şiilerinin eğitim gördüğü Batı Kabil'deki Seyyid el-Şüheda kız okulu kapatılırken kızların üzerine bomba atılması sonucu çoğu kız öğrenci olmak üzere 55 kişi öldü, 151 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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