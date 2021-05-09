Afgan kızların vahşice öldürülmesinin yası içindeyiz

Bu cinayet Avrupa'da işlenmiş olsaydı, Avrupa'nın dört bir yanında bir hafta halk yası ilan ederlerdi ve bütün dünya halkının bilmesi için yüksek sesle yaygara koparırlardı. Ancak Afganistan'daki Şiiler o kadar mazlumlar ki insan hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletler susmayı yeğlemişler ve bu cinayetleri görünüşte bile kınamıyorlar.

Şüphesiz bu mazlumların kanı, ABD'nin Afganistan'da beslediği IŞİD'lileri yok edecek, mazlumların kanı asla boşa gitmeyecek...

Bu tür cinayetler karşısında sessiz kalmak kesinlikle caiz değildir ve her Müslüman bu insanlığa ve İslam karşıtı cinayetleri kınamalıdır.

Afgan hükümetinin, bir boyutu şehirlerin ve köylerin güvenliğini sağlamak için halk seferberliğinin genişletilmesi olan Şehit General Süleymani'nin IŞİD'e karşı verdiği mücadeleyi örnek alarak Afganistan'daki mazlum halkın güvenliğini sağlayabileceği umulmaktadır.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 30'da, Hazara Şiilerinin eğitim gördüğü Batı Kabil'deki Seyyid el-Şüheda kız okulu kapatılırken kızların üzerine bomba atılması sonucu çoğu kız öğrenci olmak üzere 55 kişi öldü, 151 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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