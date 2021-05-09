Uluslararası Fecr Film Festivali yabancı misafirler olmadan gerçekleşecek

Bu festival, Haziran ayında yazar, yönetmen ve sinema yapımcısı Muhammed Mehdi Asgarpur'un sekreterliği ile Tahran'da düzenlenecek.

Muhammed Mehdi Asgarpur,'Festivalin bölümlerinden biri de sanal olarak gerçekleştireceğimiz eğitim kurslarıdır.Bu atölyelerde iyi yabancı hocamız olacak.Normalde bu hocalar İran'a seyahat edemeyebilirdi, ancak şimdi sanal olarak öğitim verebilirler'ifadesini kıllandı.

Asgerpur,:'Belgesel sinema bölümünde 10 yabancı uzun metrajlı ve 4 yerli filmimiz olacak ve bu filmlerden biri İran'ın 1940'lı yıllarına ait belgesellerden oluşan bir derleme'diye belirtti.

Uluslararası Fecr Film Festivali Sekreteri de, korona salgını nedeniyle bazı filmlerin açık hava sinemalarında gösterileceğini söyledi.