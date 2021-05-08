İran'dan Dünya Parahalter Kupası'nda toplam 5 altın madalya

Tayland'da düzenlenen 2021 Dünya Parahalter Kupası'nın son gününde, ülkemizin 107 kg kategorisindeki temsilcisi Saman Razi, 237 kg ağırlığı kaldırarak ülkemizin dörcündü altın madalyasını elde etti. Bu kategoride Irak ve Malezya temsilcileri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Ardından diğer temsilcimiz Mansur Purmirzayi +107 kg kategorisinde 256 kg'lik ağırlığı kaldırarak altın madalya kazandı. Bu kategoride Gürcistan ve Kazakistan temsilcileri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bu müsabakalarda milli takımımız beş altın ve bir gümüş madalya olmak üzere 6 madalya kazandı.

Sabah saatlerinde de İran milli halter takımının 97 kilo kategorisinin temsilcisi Hamed Sulhipur 227 kg ağırlığındaka ağırlığı kaldırarak İran'ın bu yarışmalarda altın madalya kazanan üçüncü sporcusu oldu.

Sulhipur ilk hamlede 224 kg, ikincisinde 227 kg ve üçüncü hamlesinde 236 kg'lik ağırlığı kaldırmayı başardı.

Irak ve Malezya'dan temsilciler bu kategoride sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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