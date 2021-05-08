Irakçı: İran, UAEK müfettişleriyle işbirliğini uzatabilir

Irakçı Japonya merkezli NHK televizyonunun Viyana'daki muhabirine verdiği demeçte, İran'ın Viyana görüşmelerinde yeterli ilerleme sağlanacağını, böylece UAEK ile işbirliğini genişletme meselesini gündeme getirmeye gerek kalmayacağını umduğunu söyledi.

Viyana'daki mevcut görüşmelerde yeterli ilerleme sağlanması ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) denetimin son tarihini uzatmaya gerek olmayacağını umduklarını ifade eden Irakçı, Tahran'ın gerekirse uygun zamanda uzatmayı düşüneceğini kaydetti.

NHK'ye göre UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi ile Irakçı'nın getiğimiz Perşembe günü yaptıkları toplantıda bu konuyu gündeme getirme ihtimalleri mevcut.

Geçenlerde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da, Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşuna Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini, ancak daha yapılacak çok yol olduğunu söylemişti. Sherman, 'Umarım Mayıs ayı sonunda sona eren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetim anlaşması üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz' demişti.

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