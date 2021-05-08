8 May 2021 22:42
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İki İranlı ünlü eski futbolcu, Asya'nın 20. yüzyıl seçkin futbol takımına seçildi

İki İranlı ünlü eski futbolcu, Asya'nın 20. yüzyıl seçkin futbol takımına seçildi

Tahran, İRNA- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, İran'dan Ali Dayi ve Ali Pervin'in de yer aldığı Asya'nın 20. yüzyıl seçkin takımını açıkladı.

Her kıtanın en iyi takımlarını açıklayan Uluslararası Futbol İstatistikleri ve Tarihi Federasyonu (IFFHS), Asya kıtasının seçilen takımını açıkladı.

Takım, 1901'den 2000'e kadar Asya'daki milli takımları için oynayan en iyi Asyalı oyuncuları içeriyor.

Seçilen Asya ekibine İran'dan 2, Suudi Arabistan, Japonya ve Güney Kore'den 3'er temsilci yer aldı.

Eski kıtanın seçilmiş takımlarının listesi aşağıdaki gibidir:

Kaleci: Muhammed Duaye (Suudi Arabistan)

(Suudi Arabistan) Savunma oyuncular: Hong Myung Bo (Güney Kore), Masami İhira (Japonya) ve Yasuhiko Okudra (Japonya).

Orta oyuncular: Ali Parvin (İran), Kaziyoşi Miura (Japonya), Kim Joo-sung (Güney Kore) ve Saad Al-Awiran (Suudi Arabistan).

Forvetler: Ali Dayi (İran), Macid Abdullah (Suudi Arabistan) ve Ça Boom Keon (Güney Kore).

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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