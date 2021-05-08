İran, Dünya Parahalter Kupası'nda üçüncü altın madalyasını kazandı

İran milli halter takımının 97 kilo kategorisinin temsilcisi Hamed Sulhipur 227 kg ağırlığındaka ağırlığı kaldırarak İran'ın bu yarışmalarda altın madalya kazanan üçüncü sporcusu oldu.

Sulhipur ilk hamlede 224 kg, ikincisinde 227 kg ve üçüncü hamlesinde 236 kg'lik ağırlığı kaldırmayı başardı.

Irak ve Malezya'dan temsilciler bu kategoride sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bugünkü yarışmaların devamında ülkemizin 107 ve + 107 kg kategorilerindeki temsilcileri Saman Razi ve Mansur Purmirzayi rakipleri ile karşı karşıya gelecek.

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