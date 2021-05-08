Hatipzade: Fas hükümetinin temelsiz suçlamaları Filistin davasına sadık olanlara yöneliktir

Fas Dışişleri Bakanı'nın AIPAC adlı Siyonist lobi üyeleriyle çevrim içi görüşmesinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Hatipzade, 'Fas devleti kendi bölgesel sorunlarını çözemediği için cani Siyonist rejimi desteklemkle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yanlış ve asılsız suçlamalarını bir kez daha yineledi' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fas hükümetinin bölgedeki ABD ve Siyonist planlarına yardım etmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Filistin davasının sadıklarına karşı asılsız suçlamalar yönelttiğinin altını çizen Hatipzade, 'Halihazırda Kudüs Komitesi Başkanı da olan Fas devletinin İslam ümmetinin her zamankiden daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bu sırada İslam dünyasının ana meselesi olan Filistin halkının haklarının korunması konusundan dikkatleri uzaklaştırmaya çalışması üzücüdür' değerlendirmesinde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasir Burita, Perşembe günü ilk kez ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) lobi konferansına katılarak, İsrail hükümetinin Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkileri normalleştirme hamlesini desteklemek için İran aleyhinde iddialarda bulundu.

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