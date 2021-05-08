Türk yetkili: İranlı ve Türk sınır yetkilileri arasındaki yakın ilişki, kamyon kuyruğunun ortadan kalkmasında etkili

Video konferans yöntemiyle düzenlenen İran ile Türkiye arasındaki Sero-Esendere sınır kapılarının kapasitesinin artırılması konulu toplantıda konuşan Beyhan, Bazergan sınırında uzun kuyrukların oluşmasının önemli nedenlerinden birinin Nahçıvan sınırındaki gümrük bariyerlerinin oluşturulması olduğunu belirtti.

Nahçıvan'da ortaya çıkan gümrük sorunları dolayısıyla Gürbulak sınırındaki trafiğin arttığını dile getiren Beyhan, Nahcıvan ile yapılan istişare ve Türk Bakanlar Kurulu kararına dayanarak Nahçıvan gümrük kanunlarında en kısa sürede değişiklik yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

İran sınırından Türkiye'ye karpuz ithalatından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyhan, 'Erzurum'da İran'dan ithal edilen tüm tarım ürünleri denetleniyor. Bazı ürünler de Ankara'daki bir laboratuvara aktarılıyor ve bu da uzun bir idari sürecin ortaya çıkmasına neden oluyor' diye konuştu.

Taşımacılık şirketlerinin kapasitelerinin kullanılmasının altını çizen Beyahn, 'Hem Türkiye hem de İran, bir sonraki duyuruya kadar Bazergan sınırına alternatif bir sınır olarak transit filosunu Sero sınırına yönlendirmek için ülkelerinin ulaşım dernekleriyle yazışmalıdır. Bu, kuyrukların önlenmesinde çok etkili olabilir' diye ekledi.

Bazergan gümrüğü ve Maku şehri, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırına yakındır. İran'ın bu bölgedeki bu ülkelerle olan sınır uzunluğu sırasıyla 130 ve 140 kilometredir.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish