7 May 2021 19:10
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News Code: 84321290
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İranlı halterci dünya rekoru kırdı

İranlı halterci dünya rekoru kırdı

Tahran, IRNA- Tayland’da devam eden Para Halter karşılaşmalarında İranlı sporcu Ruhullah Rüstemi dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İran’ı 80 kiloda temsil eden Rüstemi 241 kilo ağırlıkla dünya rekorunu bir kilo arttırdı ve altın madalya kazandı.

Üstemi ilk hakkında 217, ikinci hakkında 231 v üçüncü hakkında 241 kilo ağırlığı kaldırdı ve dünya rekoru kırdı.

Karşılaşmalarda Gürcistan ve Tayland sporcuları ikinci ve üçüncü oldular.

Yarın 97, 107 ve +107 sikletlerinde karşılaşmalar düzenlenecektir.

Para halter karşılaşmaları 9 ülke sporcularının katılımıyla Tayland’da düzenlenmektedir.

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2012

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