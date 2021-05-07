İranlı halterci dünya rekoru kırdı

İran’ı 80 kiloda temsil eden Rüstemi 241 kilo ağırlıkla dünya rekorunu bir kilo arttırdı ve altın madalya kazandı.

Üstemi ilk hakkında 217, ikinci hakkında 231 v üçüncü hakkında 241 kilo ağırlığı kaldırdı ve dünya rekoru kırdı.

Karşılaşmalarda Gürcistan ve Tayland sporcuları ikinci ve üçüncü oldular.

Yarın 97, 107 ve +107 sikletlerinde karşılaşmalar düzenlenecektir.

Para halter karşılaşmaları 9 ülke sporcularının katılımıyla Tayland’da düzenlenmektedir.

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2012