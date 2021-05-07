İran-Suriye ticaret hacmi artmakta

Kaşefi, IRNA’ya yaptığı açıklamada Suriy’nin Çin ve Hindistan ile ticaret hacminin son 3 yılda değişmediğini fakat İran ile ticaretin yukarı doğru seyrettiğini belirtti.

İki ülke arasında hedeflenen ticaret hacmine ulaşmak için planlamalar yapılması gerektiğini belirten Kaşefi, son bir yılda bu hususta önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kaşefi, bu sene ticaret hacminde bir önceki yıla göre yüzde yüz artış beklediklerini ifade ederek, temel maddeler, çelik ve petrokimya ürünlerinin ticaret hacminin artmasına sebep olabileceğini ifade etti.

İki ülke ticaret hacmiin geçen sene 170 milyon dolar olduğunu ifade eden Kaşefi, bu rakamın bu sene 300 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

İran ve Suriye arasına Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını ifade eden Kaşefi, ambargolar ve bazı kanunlardan dolayı bunun gerçekleşmediğini fakat bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

İran’ın geçen seneki dış ticareti 73 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 34.2 milyar doları ihracat ve 38.4 milyar doları ithalattan oluşmaktadır.

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2012