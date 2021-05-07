Hatibzade: ABD, Trump’ın başarısız mirası ve KOEP arasında seçim yapmalı

Hatibzade, ABD NBC kanalına yaptığı açıklamada Viyana müzakereleri atmosferinin olumlu olduğunu, ilerlemelerin yetersiz olmasına rağmen taraflar arasında ön metinler yazılmasına başlandığını söyledi.

Mevcut ihtilaflardan dolayı sürecin hızlı ilerlemediğini ifade eden Hatibzade önemli olan ABD’nin Viyana görüşmelerinin müzakere veya pazarlık görüşmeleri olmadığını bilmesi olduğunu söyledi.

Tüm pazarlıkların Temmuz 2015’de tamamlandığını ifade eden Hatibzade, ‘’ Biz Viyana’da ABD’nin taahhütlerine nasıl döneceğini incelemek için toplandık ayrıca taahhütler karşısında taahhütlerin uygulanacağını görüşüyoruz. Yargıya varmak için çok erkendir. ‘’ dedi.

ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesinin o ülkeye bağlı olduğunu ifade eden Hatibzade, ABD Başkanının siyasi bir karar alması gerektiğini söyledi.

Şu an ABD ile direkt müzakereye gerek olmadığını ifade eden Hatibzde, ABD’nin KOEP’e dönmesi durumunda KOEP masası etrafında yer alacağını söyledi.

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2012