Irakçi: Müzakerelerdeki önceliğimiz İran milleti menfaatlerinin teminidir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Rafael Grossi ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, kısa sürede konuları sonuçlandırmayı temenni ederek, yollarında uzun süreç olduğunu ve önceliklerinin İran milletinin menfaatlerini temin etmek olduğunu belirtti.

Viyana müzakerelerinin 4. Turunun yapılacağını ifade eden Irakçi, yolun belli olduğunu, izlenecek yol ile ilgili anlaşma olduğunu fakat bu hususta ciddi engellerin de olduğunu söyledi.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu ve buna zaman sınırlandırılması koymanın gerçekçi olmayacağını ifade eden Irakçi, dikkatin dağılmasına sebep olacak acele etmeyeceklerini ayıca müzakerelerin de yıpratıcı hale dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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2012