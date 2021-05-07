İran ve yabancı araştırmacıların işbirliği yüzde 209 artmakta

Şeerbaf bazı projelerin açılışında yaptığı açıklamada İran’ın bilim ve araştırma alanında son yıllarda ilerlemeler sağladığını belirterek, ‘’ Son 7 yılda İran’ın bilimsel makale yayınlamada yüzde 122 artarak geçen sene yayınnlanan makale sayısı 70 bine yaklaştı ve bu alanda İran dünyada 16. Sırada yer almaktadır. ‘’ dedi.

Son 8 yılda 13 bilim ve teknoloji parkının yapıldığını ifade eden Şeerbaf, bu sür zarfında 1653 bilim temelli şirketin kurulduğunu ve bu şekilde 34 bin 707 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Bilim ve Araştırma parklarındaki şirketlerin ürettikleri teknolojik ürünlerde elde edilen gelirin 8 sene önce 6.4 milyar Riyal olduğunu ifade eden Şeerbaf, bu rakamın geçen sene 137 milyar Riyal’a ulaştığını, bu merkezlerden ihracatın 8 sene önce 1.4 milyon dolar iken bu rakamın ambargolara rağmen geçen sene 98 milyon dolara ulaştığını söyledi.

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2012