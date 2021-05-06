General Selami: Kudüs Ordusu, ABD’nin bölgedeki gücünün azalmasına sebep olmuştur

General Selami, İran Televizyonuna yaptığı açıklamada, bu ordunun üstünlüğünü, ABD gücünü hezimete uğratması ve bu ülke aleyhine bölgede ayaklanma sağlaması olduğunu söyledi.

ABD’nin yavaş yavaş bölgeyi terk etmeye mecbur olduğunu ifade eden General Selami, ABD güçlerinin Afganistan’dan çıkmasının da milletlerin iradelerini tahmil etme sonucu gerçekleştiğini söyledi.

ABD’nin kamuoyu, siyasi ve direniş grupları tarafından baskı altında olduğunu bunun dünya ve bölge genelinde yeni siyasi bir olay olduğunu söyledi.

Batı Asya ve dünyanın siyasi, güvenlik ve coğrafi görünümünün değişmeye yüz tuttuğunu ifade eden General Selami, ‘’ Onlar İslam’ı değiştirmek istiyorlardı bundan dolayı bir birinden mesafe aldılar ve bir birine yardım etmeye muktedir değiller ve parçalanmışlardır ve bir birinden ayrı siyasi hüviyetlerle karşı karşıyayız ve herkes kendi menfaatleri doğrultusunda davranmaktadır.’’ dedi.

Generall Selami, ‘’ Amerika onlara yardım edemez, ABD bugün Arabistan ve onların hezimetten kurtarmaya yardımcı olamaz, ABD eskiden olduğu gibi direkt veya endirekt müdahale etme gücüne sahip değildir ve bölgeyi tedricen terk etmek zorundadır.’’ ifadesini kullandı.

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2012