Mazenderan ilinde geçen sene beş tonu aşkın Havyar üretildi

İshagi, Fereydunkenar kentinde bir havyar üretim tesisinde yaptığı açıklamada geçen sene (21 Mart 2020-21 Mart 2021 ) komşu ülkelere Havyar ihracatından bu ile 516 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

İshagi, mevcut Havyar çiftliklerinin genişlemesi ve yeni tesislerin açılığını direniş ekonomisinin önemli planlarından olduğunu ifade ederek, tüm Mazenderan kentlerinde Havyar balık çiftlikleri kurmak istediklerini söyledi.

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2012