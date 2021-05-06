6 May 2021 11:19
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News Code: 84319875
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Mazenderan ilinde geçen sene beş tonu aşkın Havyar üretildi

Mazenderan ilinde geçen sene beş tonu aşkın Havyar üretildi

Tahran, IRNA- Mazenderan ili Su ürünleri İdaresi Genel Müdürü Hasan İshagi, bu ilde geçe sene 5 bin 155 kg Havyar ve 2 bin 277 ton Havyar balıkları üretildiğini söyledi.

İshagi, Fereydunkenar kentinde bir havyar üretim tesisinde yaptığı açıklamada geçen sene (21 Mart 2020-21 Mart 2021 ) komşu ülkelere Havyar ihracatından bu ile 516 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

İshagi, mevcut Havyar çiftliklerinin genişlemesi ve yeni tesislerin açılığını direniş ekonomisinin önemli planlarından olduğunu ifade ederek, tüm Mazenderan kentlerinde Havyar balık çiftlikleri kurmak istediklerini söyledi.

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