Zarif, Suriye seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı

Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Faysak Miktad ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve Anayasasına Saygı ilkesini desteklediğini ve o ülke Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı.

İkilinin, bölgesel ve uluslararası konuların masaya yatırıldığı görüşmede Miktad da Suriye’deki son durumu anlatarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve o ülkenin komşularıyla ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Taraflar görüşmede Kudüs Gününe işaretle bir kez daha Filistin milletine desteğe vurgu yaptılar.

Miktad, Zarif’i Suriye’yi ziyaret etmeye davet etti.

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2012