6 May 2021 01:41
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News Code: 84319644
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Zarif, Suriye seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı

Zarif, Suriye seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Suriye’de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı.

Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Faysak Miktad ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve Anayasasına Saygı ilkesini desteklediğini ve o ülke Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyetine vurgu yaptı.

İkilinin, bölgesel ve uluslararası konuların masaya yatırıldığı görüşmede Miktad da Suriye’deki son durumu anlatarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve o ülkenin komşularıyla ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Taraflar görüşmede Kudüs Gününe işaretle bir kez daha Filistin milletine desteğe vurgu yaptılar.

Miktad, Zarif’i Suriye’yi ziyaret etmeye davet etti.

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