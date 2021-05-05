Mescidi: İran’ın bölge ülkelerine dostluk eli her zaman uzatılmıştır

Bağdat’ta düzenlenen Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Mescidi İran’ın tüm ülkelerle arasındaki gerginliklerin giderilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Müslüman ülkelerin, özellikle bölge düzeyinde ortak ve esas düşman olan Siyonizme dikkat etmeleri gerektiğini belirten Mescidi, zaman geçmesi ve kudüs’ün işgalinin Siyonistlere meşruiyet getirmeyeceğini söyledi.

Kudüs’ün kurtuluşunun direniş ve cihat ile mümkün olacağını ifade eden Mescidi, işgal, silah ve zorbalık karşısından net tutum serglenmesini ifade etti.

Mescidi, ABD yen, yönetiminin İran’ın isteklerini kabule ve ambargoları gidermeye mecbur olacağını belirtti ve İran milletinin Trump karşısında direndiği gibi zorbalığa teslim olmayacağını söyledi.

İslam düşmanları, Şii ve Sünni gibi çeşitli adlar altında ihtilaf yaratmaya çalıştığını ifade eden Büyükelçi Mescidi, İran’ın tüm Müslümanların dostu olduğunu ifade etti.

İstikbar ve Siyonizmin İsrail için güvenlik sağlamak için yalanan İran’ın Müslümaların dostu lanse ettiklerini vurgulayan Mescidi, İran’ın Müslüman ve komşu ülkeleri ile hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012