6 May 2021 01:31
Journalist ID: 1942
News Code: 84319636
0 Persons

İslami Düşünür: İran, Filistin ülküsünün gerçek destekçisidir

İslami Düşünür: İran, Filistin ülküsünün gerçek destekçisidir

Tahran, IRNA- Tunuslu Üniversite Hocası Seyyid Mohammad Ticani Semavi, İran’ın kelimenin tam anlamıyla Kudüs ülküsüne inanan ülke olduğunu ve direniş gruplarını desteklediğini ve bundan dolayı bir çok bedel ödediğini söyledi.

Kum’da düzenlenen İkinci Uluslararası Kudüs Toplantısında konuşan Semavi, ‘’ Dünya’daki tüm hürriyet yanıları Kudüs hakkında düşünür ve bu meseleyi kendi meseleleri olarak görüyorlar. ‘’ dedi.

İslam ülkelerinin bir dönem zayıflığından faydalanan sömürgeci ülkelerin, Müslüman topraklarına tamah ettiklerini, böldüklerini ve Siyonist rejimi bir bölüme yerleştirdiklerini vurgulayan Semavi, bazı Arp ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmelerinin esef ve üzüntü verici olduğunu söyledi.

İran ekonomik sıkıntıları ve uygulanan ambargoların İran’n Filistin’e verdiği destekten dolayı olduğunu ifade eden Samavi, İran’ın Filistin’e verdiği desteğin gerçek olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 0 =