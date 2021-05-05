İslami Düşünür: İran, Filistin ülküsünün gerçek destekçisidir

Kum’da düzenlenen İkinci Uluslararası Kudüs Toplantısında konuşan Semavi, ‘’ Dünya’daki tüm hürriyet yanıları Kudüs hakkında düşünür ve bu meseleyi kendi meseleleri olarak görüyorlar. ‘’ dedi.

İslam ülkelerinin bir dönem zayıflığından faydalanan sömürgeci ülkelerin, Müslüman topraklarına tamah ettiklerini, böldüklerini ve Siyonist rejimi bir bölüme yerleştirdiklerini vurgulayan Semavi, bazı Arp ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmelerinin esef ve üzüntü verici olduğunu söyledi.

İran ekonomik sıkıntıları ve uygulanan ambargoların İran’n Filistin’e verdiği destekten dolayı olduğunu ifade eden Samavi, İran’ın Filistin’e verdiği desteğin gerçek olduğunu söyledi.

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2012