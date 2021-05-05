İsrail rejiminin Nükleer Anlaşma ve İran'ın komşularıyla ilişkileri konusundaki komploları boşa çıkmaktadır

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Nükleer Anlaşma'nın Viyana'da yeniden canlandırılması için yapılan müzakerelere ve bu müzakerelerde izlenen yolun sonuçlardan da anlaşılacağı üzere doğru olduğuna atıfta bulunarak, 'Yaptırımları kaldırmaya yönelik çabalar, korona salgını önlemek, insanların geçim kaynaklarını iyileştirmek ve yarı bitmiş projeleri tamamlamada da Hükümet olarak başarılı adımlar attık ve bu hedefler Hükümetin son gününe kadar şiddetle takip edilecek' ifadesini kullandı.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Önümüzdeki aylarda on milyonlarca doz aşı ithal edilecek ve yerli aşı da üretilerek ülke çapında aşılama daha hızlı yapılacaktır. Hükümet, yaptırımları kaldırmaya ve aşılamayı yapmaya yönelik verdiği sözü tutmakta ve biz önümüzdeki haftalarda halka milyonlarca aşı sunmayı umuyoruz.

Siyonistler bölgenin düşmanıdır, Filistin ulusunun güvenliği ile bölge milletlerinin düşmanıdır. Onlar milyonları evlerinden alan tarihin canileridir. Siyonistler, Amerikan seçimleriyle komplolarını gerçekleştirdiler ve Nükleer Anlaşma'yı Trump ile bozdular ve 1979'dan beri akıllarında olan her şeyi Trump ile uygulamaya kalkıştılar.

Öte yandan Siyonistler, İran'ın komşularıyla iyi ilişkilerini bozmaya çalıştı ama bu girişim bugün de başarısız oldu ve bölge ülkeleri İran ile iyi ilişkilere sahip olmaları gerektiği sonucuna varmıştır. 2021 yılındaki Kudüs Günü, Siyonistler için gerçek bir yas günüdür.

Bugün Siyonistlerin iki büyük fitnesi ('Nükleer Anlaşma'nın çökertilmesi ve İran ile komşuları arasındaki ilişkilerin bozulması) İran ulusunun son üç buçuk yıldır gösterdiği direniş nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. İran milleti Nükleer Anlaşma'dan daha az bir anlaşmaya razılık göstermez ve bu milletin Nükleer Anlaşma'da kazandığı hakların tam anlamıyla eski haline getirilmesi ve uygulanması gerekiyor'.

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