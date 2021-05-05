Süryaniler ülkenin kaderini paylaşıyor ve seçimlere katılacaklar

İRNA'ya konuşan Simons, 'Düşman bugün ülkeyi hedefliyor ve insanları sandıktan uzak tutmaya çalışıyor, bu yüzden düşmana yanlış davranış ve gerilim yaratmak için bir bahane vermemeliyiz. Biz Süryaniler kendimizi bir azınlık olarak değil, devlete bağlı bir Hıristiyan İranlı olarak tanıyoruz ve ikisini ayrı görmüyoruz' ifadesini kullandı.

İran Süryanilerinin ülkelerini korumak için her zaman çok cesaret gösterdiklerini ve dayatılan 8 yıllık savaşta hiçbir mücadeleden vazgeçmeyerek, sayısız şehit, gazi ve esir verdiklerinin altını çizen Simons, 'Seçimde yarışacak adayların imkansız vaatler vermesi, halk arasında güvensizliğe yol açar ve seçim faaliyeti döneminde bu tür vaatler verilmemelidir' diye belirtti.

Adayların düşmana bahane ve fırsat verecek şekilde davranmamaları gerektiğine dikkati çeken Simons, 'Çünkü bu devleti istemeyenler, her zaman ülkeyi saldırılarına ve marjinalleşmeye maruz bırakmaya çalışıyorlar. Seçim sonuçlarına saygı, halkın oyuna saygı demektir. Adaylar yasanın söylediklerine uymalı ve seçim imajını lekelemenin bu ülkenin ve devletin değil, düşmanlarının menfaatine olduğunu bilmelidir' diye ekledi.

ran siyasi takviminde 28 Hurdad günü (18 Haziran), İran halkının bu siyasi arenadaki coşkulu varlığıyla devlete ve Devrime yeni bir sadakat bağını oluşturacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı gün olarak açıklandı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 6. kent, kır ve göçebe konseyleri seçimi, halkın oy sandıklarına gitmesi ve oy kullanması ile yapılacak.

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