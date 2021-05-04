İrani: Bölge ülkeleri İran ve 4+1 ülkelerinin görüşllerinin yakınlaşmasından memnunlar

İrani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif’in Katar, Irak, Umman ve Kuveyet’e yaptığı ziyarete değinerek, ‘’ Nükleer müzakereler devam ederken Dışişleeri Bakanı Zarif’in bölge ülkelerine ziyareti İran’ın bölgesel konulara olan önemini göstermektedir.’’ Dedi.

Ziyaretin zamaının önemli olduğunu ve İran için önemli getirileri olduğunu ifade eden İrani, Fars Körfezi bölgesinin İran dış politika doktrininde önemli olduğunu ifade etti.

İrani, Fars Körfezi ülkelerinin İran-ABD gerginliklerinden kaygılı olduklarını belirterek, bu ülkelerin Viyana ve Bağdat görüşmelerinin son durumundan haberdar olmak istediklerini ve bundan dolayı Zarif’i ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

İrani, bölgedeki son gelişmelerin bölgesel gerginliklerin azaltılmasında olumlu işaretler verdiğini söyledi.

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2012