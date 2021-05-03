Zarif’in müşaviri, İsveç’in Yemen temsilcisi ile görüştü

Video Konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Yemen’deki barış süreci ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Semenbi’in Arabistan, Umman, BAE ve Yemen’e yaptığı ziyaretlerde gündeme gelen konular, Dışişleri Bakanı Zarif’in geçen hafta içinde yaptığı bölge ülkelerine ziyaretle ilgili hususlar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Taraflar, Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi için İran ve İsveç arasında istişarelerin devam etmesine vurgu yaptılar.

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2012