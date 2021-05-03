3 May 2021 14:01
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News Code: 84317025
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İran filmi Porsuk, Riverside Film Festivali'nde parladı

İran filmi Porsuk, Riverside Film Festivali'nde parladı

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Kazım Mollayi'nin yönettiği Porsuk filmi, ABD Riversid Film Festivali'nde dört önemli ödül aldı.

Mollayi'nin yönettiği ve Sina Saidiyan'ın yapımcılığını üstlendiği Porsuk, ABD'deki 19. Uluslararası Riverside Film Festivali'nden dört ödülle döndü.

2002 yılından bu yana Kalifornia'da düzenlenen Riverside Film Festivali, ana odak noktası farklı ve zorlu sosyal eserler göstermeye yönelik film, kısa film, animasyon, belgesel ve öğrenci kategorilerinde her yıl düzenleniyor.

19. Riverside Uluslararası Film Festivali, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri ​​arasında Kaliforniya eyaletinin Riverside kentinde atölye çalışmaları ve çevrimiçi soru cevap oturumları ile düzenlendi.

Kazım Mollayi'nin yönettiği, Sina Saidiyan'ın yapımcılığını üstlendiği Porsuk filmi, daha önce de İtalya 74. Salerno Film Festivali'nde seyirci ile buluşmuştu.

Porsuk, yeniden evlenmeden önce kişisel hayatında zor bir sınavla karşı karşıya gelen bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmde Vişka Asayiş rol aldı.

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