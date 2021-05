Hatipzade: İran ve ABD arasında mahkum değişimi haberi doğru değildir

Hatipzade, İran ile ABD arasındaki mahkum değişimleri hakkındaki bir soruya,, 'İran'ın gündemi Nükleer Anlaşma'yı takip eden konuşmalar ve konular dışında, her zaman planlar ve fikirler olmuştur' dedi.

İran'a ait 7 milyar dolar kaynağın serberst bırasılmasına ilişkin, 'Tüm bu kaynakların birlikte serbest bırakılması gerekiyor' diyen Hatipzade, İran-Suudi görüşmeleri ve ilişkileri resmileştirmek için ciddi adımlar atılması hakkında, 'Üslubu ve söylemi değiştirmek, gerilimleri çok azaltmaya yardımcı olacak, ancak davranışta bir değişikliğe yol açmadıkça ciddi bir pratik sonuca yol açmayacaktır. Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşularımızla her düzeyde ve her şekilde görüşmeye her zaman hazırız' değerlendirmesinde bulundu.

Viyana görüşmelerine de değinen Hatipzade, 'Kesinlikle ilerliyoruz. Acelemiz yok ama Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu çerçevesinde görüşmelerin aşınmasına izin vermeyeceğiz. Önemli olan Nükleer Anlaşma'nın ne bir kelime fazla ne de bir kelime daha az olmasıdır' diye belirtti.

Nazenin Zağeri'nin değişimi konusuna da dikkati çeken Hatipzade, 'İki ülke arasında hukuki görüşmeler sürmüyor. Yargı Erki bu konuda yorum yapmalıdır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish