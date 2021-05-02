Ayetullah Hamenei: Seçimler İran için önemli bir fırsattır

Ayetullah Hamenei , ‘’ Kudüs gücü Batı Asya bölgesinde infiali diplomasinin önüne geçmek için en büyük etkendir ve bu güç İran’ın izzetli politikalarının gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei Televizyonda canlı yayınlanan beyanatlarında, batılıların eski dönemdeki İran üzerindeki egemenliklerine geri dönmek istemelerine değinerek, ‘’ Bu temelde onlar İran’ın diplomasisinde hareketliliği, İran’ın Çin, Rusya ve hatta komşularla ilişkilerini geliştirmeye karşıdırlar hatta bazı dönemlerde komşu ülke yetkililerine baskılarla onların İran ziyaretlerini önlemişlerdir, biz bu baskılar karşısında bağımsız olarak çaba harcamalıyız. ‘’ dedi.

Tüm dünyada dış politikanın üst düzeylerde belirlendiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, Dışişleri Bakanlığının politikalarının belirlenmesinde ortaklığı olduğunu fakat karar merci değil ve uygulayıcıdır. ‘’ dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran’da düzenlenecektir.

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2012