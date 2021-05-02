2 May 2021 23:05
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News Code: 84316485
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Ayetullah Hamenei: Seçimler İran için önemli bir fırsattır

Ayetullah Hamenei: Seçimler İran için önemli bir fırsattır

Tahran, IRNA_ İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yakın zamanda İran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin İran için önemli fırsat olduğunu ve düzenin temellerinin sağlanması için eşsiz fırsat olduğunu ve şu ana kadar tüm seçimlerin sağlıklı şekilde düzenlendiğini belirtti.

Ayetullah Hamenei , ‘’ Kudüs gücü Batı Asya bölgesinde infiali diplomasinin önüne geçmek için en büyük etkendir ve bu güç İran’ın izzetli politikalarının gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei Televizyonda canlı yayınlanan beyanatlarında, batılıların eski dönemdeki İran üzerindeki egemenliklerine geri dönmek istemelerine değinerek, ‘’ Bu temelde onlar İran’ın diplomasisinde hareketliliği, İran’ın Çin, Rusya ve hatta komşularla ilişkilerini geliştirmeye karşıdırlar hatta bazı dönemlerde komşu ülke yetkililerine baskılarla onların İran ziyaretlerini önlemişlerdir, biz bu baskılar karşısında bağımsız olarak çaba harcamalıyız. ‘’ dedi.

Tüm dünyada dış politikanın üst düzeylerde belirlendiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, Dışişleri Bakanlığının politikalarının belirlenmesinde ortaklığı olduğunu fakat karar merci değil ve uygulayıcıdır. ‘’ dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran’da düzenlenecektir.

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2012

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