İranlı karateciler Portekiz şampiyonasında iki bronz madalya kazandı

Olimpiyat kota kazanmak için son tur karate yarışmaları, Portekiz'in başkentinde 87 ülkeden 769 sporcuyla Cuma günü başladı ve Pazar günü sona erecek.
İran kadın ve erkek kumite ve kata bölümlerindeki yarışmalara katıldı.
İranlı kadın karateci 68 kg’de Fransalı rakibine yenilerek bronz madalyayı boynuna taktı.
Sara Behmenyar -50 kg'de dördüncü olmasına rağmen Olimpiyat kotasını almayı başardı.
Diğer karateci Seccad Genczade+84 kg'de Faransalı rakibini yenerek bronz madalya kazanmayı başardı..
İki İranlı karateciler Behmen Asgeri -75 kg ve Zebihullah Purşeyb -84 kg'de altın madalya için yarışacak.
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