Fars Körfezi'nde 6 yeni hayvan türü tescil edildi

İRNA'ya konuşan Samet Hamzayi, 'Bu türlerin Fars Körfezi'nde keşfedilmiş olması nedeniyle körfezin adını almışlar ve Fars Körfezi Milli Günü münasebetiyle onlar hakkında bilgi verilecektir' diye belirtti.

Bu yetkili,Bu hayvan türlerinden biri, Fars Körfezi'nin Münzevi mercanlarıdır ve tür sayısı bundan fazla ve Fars Körfezi Okyanus Bilimi Merkezi'ndeki araştırmacılar, onları incelemekte ve bu konuyka ilgili gelecekte daha fazla haber yayınlanacaktır.

Hamzayi, Fars Körfezi araştırma gemisinin gelecekteki turunun yazın ve yeni ekipman ile Fars Körfezi'ndeki veri toplama kapsamının genişletilerek yapılacak şekilde planlandığını belirtti.

Fars Körfezi Okyanus Bilim Merkezi (Bender Abbas), 2011 yılında Bender Abbas'ta Ulusal Okyanus Bilimi ve Atmosfer Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı dördüncü araştırma merkezi olarak kurulmuştur, Hormozgan ilinin 1400 km deniz sınırı, 14 adet küçük ve büyük adası bulunmakta.

30 Nisan, Portekizlilerin Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'nden çıkarılmasının yıldönümünü kutlayan İran'da Fars Körfezi Ulusal Günü olarak belirlenmiştir. Fars Körfezi Milli Günü, Kültürel Miras Kurumu tarafından 2010 yılında onaylandıktan sonra,manevi miras olarak tescil edildi.