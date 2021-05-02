Dışişleri Bakan Yardımcısı: Müzakereler ilerlemektedir

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Irakçı, 'Bu görüşmelerin üçüncü turu ve bugün sonuç için tekrar durmaya karar verdik. Bu turun müzakereleri çeşitli yoğun seviyelerde yapıldı ve ortak konular olgunlaştı' diye belirtti.

Nükleer konu ve yaptırımlardaki farklılıkların daha net hale geldiğini ifade eden Irakçı, 'Her iki durumda da, daha fazla araştırılması gereken teknik ayrıntılara sahibiz ve bazı durumlarda daha net hale gelen farklılıklar var. Bazı alanlarda, biz metnin yazımına girmişiz ve bu da çalışmanın yavaş ilerlemesine neden olur çünkü metin üzerindeki çalışma kendi titizliliğini gerektirir' diye konuştu.

Sürecin ilerlediğini kaydeden Irakçı, 'Bir anlaşmaya ne zaman varacağımızı hala tahmin edemiyoruz. Anlaşma şekli devletimizin pozisyonuna dayanmaktadır ve muhalif tarafların da pozisyonları vardır ve tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmak kolay değildir' değerlendirmesinde bulundu.

Sorunların bir özetini almaya karar verdiklerini ve bunları başkentlerde inceledikten sonra önümüzdeki Cuma günü tartışmalara devam edeceklerini dile getiren Irakçı, İran'ın enerji sektörü veya otomotiv sanayi, sigorta ve limanlar gibi tematik ve sektörel yaptırımların kaldırılması gerektiğini ve bu konuda bir anlaşma olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Buna ek olarak, kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Irakçı, 'Bu listenin çoğunda yaptırımları kaldırmayı kabul eden bir liste var, ancak diğerleri hala listede. İki taraf tutumlarında anlaşırsa, müzakere yapmaya gerek kalmayacak. Pozisyonlar yaklaşıncaya kadar pazarlık yapacağız ve devletin çıkarları karşılanırsa bu anlaşma gerçekleşecek' diye ekledi.

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